Umbria | 1600 alloggi vuoti nuova legge per famiglie e vulnerabili

In Umbria, circa 1.600 alloggi sono vuoti a causa di criteri di assegnazione restrittivi. La regione ha approvato una nuova legge che permette alle famiglie vulnerabili e a chi ha precedenti penali di accedere più facilmente agli alloggi popolari. La riforma elimina il requisito di residenza minima e di assenza di precedenti, aprendo nuove possibilità per chi cerca una casa. La modifica mira a rispondere alle esigenze di chi vive in condizioni difficili.

Umbria, Edilizia Popolare: Una Riforma tra Esigenze Abitative e Dibattito Politico. L'assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato una nuova legge che modifica i criteri di accesso agli alloggi popolari, eliminando il requisito della residenza minima nella regione e dell'assenza di precedenti penali per l'intero nucleo familiare. La decisione, sostenuta con dodici voti favorevoli e sei contrari, mira a semplificare le procedure di assegnazione e a garantire un accesso più equo, ma ha acceso un acceso dibattito tra maggioranza e opposizione. Una Svolta Normativa per Accelerare le Assegnazioni. In Umbria, la terza commissione ha dato il via libera al disegno di legge che modifica le norme sull'edilizia residenziale sociale. Dei 9600 alloggi popolari che compongono il patrimonio gestito da Ater Umbria più di 1600 non sono assegnati. La maggior parte è da ristrutturare con una spesa stimata in circa 38 milioni. Critica Fratelli d'Italia, secondo cui "le modifiche alla legge non si rivolgono alle famiglie fragili ma danno spazio all'ideologia e all'abusivismo".