Nuova legge artigianato approvata dal Pirellone Cna | Valutazione favorevole

La Regione Lombardia ha approvato una nuova legge dedicata all’artigianato, che mira a riordinare la normativa regionale e a mantenere un collegamento con la legge nazionale quadro sull’artigianato. La Confederazione Nazionale dell’Artigianato Lombardia ha espresso un giudizio favorevole sull’adozione del provvedimento, sottolineando il suo impatto sul settore. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale.

Il Presidente Bozzini: “Servono regole, bandi e procedure adeguati alle piccole imprese lombarde per sostenerne la crescita nel tempo” Cna Lombardia accoglie favorevolmente il nuovo progetto di legge sull’artigianato approvato da Regione Lombardia, che mira al riordino della stessa normativa regionale, mantenendo un collegamento con la legge nazionale quadro sull’artigianato (legge 174 dell’8.8.1985), e alle politiche a sostegno delle imprese. “Per Cna Lombardia questo progetto di legge è utile proprio perché prova a mettere ordine e a orientare le politiche su ciò che oggi conta davvero: persone, credito, innovazione e qualità - afferma Giovanni Bozzini, Presidente di Cna Lombardia -. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Nuova legge sull’artigianato in Lombardia: CNA Lombardia chiede misure concrete su giovani, credito e innovazione digitaleCNA Lombardia accoglie favorevolmente il nuovo progetto di legge sull’artigianato approvato da Regione Lombardia, che mira al riordino della stessa...

Anche Cna dice no alla nuova legge: "Contiamo sull’aiuto della Regione"Anche se la ‘legge sulla montagna’ ha avuto un impatto minore sui Comuni bolognesi rispetto all’ipotesi iniziale, Cna resta comunque contraria a...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuova legge

Temi più discussi: Legge annuale PMI: agevolazioni fiscali per reti di imprese; Ddl sulle Pmi è legge dopo l’approvazione del Senato. Ecco cosa prevede; Via libera alla riforma delle PMI: tutte le misure per imprese e artigiani; Ddl Pmi, ok definitivo del Senato: c’è la stretta contro le false recensioni online.

Nuova normativa per l’artigianato approvata in LombardiaGli obiettivi sono la semplificazione burocratica e l'implemento di fondi per i prodotti di qualità, ma alcune misure non convincono tutti, c'è chi tema non vi siano abbastanza coperture sui diritti d ... quibrescia.it

Nuova legge artigianato lombardo CNA Lombardia: Siamo favorevoliNuova legge artigianato lombardo CNA Lombardia: Siamo favorevoli e insistiamo per politiche che favoriscano ricambio generazionale, accesso al credito e digitalizzazione Il Presidente Bozzini: ... welfarenetwork.it

Il Consiglio regionale della Sardegna approva all’unanimità la nuova legge sull’intelligenza artificiale. - facebook.com facebook

“Hanno promulgato una nuova legge in Afghanistan, secondo la quale non è reato picchiare la propria moglie, a meno che il marito non le rompa le ossa. In quel caso può essere condannato a 15 giorni di carcere”. - #CTCF x.com