Il cimitero di Codogno ha bisogno di lavori di ristrutturazione che costeranno almeno 600 mila euro, una cifra stimata per sistemare le aree del primo e del secondo campo. La spesa riguarda interventi di manutenzione e rinforzo delle strutture, necessari per garantire la sicurezza e la conservazione delle tombe e delle opere presenti nel sito. La stima si riferisce esclusivamente alle aree di interesse monumentale del cimitero.

Codogno (Lodi) – Seicento mila euro. È la cifra stimata per rimettere in sesto le ali del primo e secondo campo del cimitero monumentale di Codogno. Un investimento massiccio che, tuttavia, non trova ancora uno sbocco concreto: ad oggi, infatti, non esiste un progetto pronto e, soprattutto, non c’è una data certa di inizio lavori. Il punto durante il consiglio comunale. A delineare il quadro di una situazione definita “annosa e spinosa” è stato l’assessore ai Lavori pubblici, Luigi Mori, nell’ultimo Consiglio comunale di martedì sera. Rispondendo a un’interrogazione della minoranza della lista civica Codogno Insieme 2.0, l’assessore non ha nascosto le difficoltà che stanno bloccando il rifacimento delle coperture, in particolare quelle del primo campo, da tempo soggette a ordinanze cautelative per motivi di sicurezza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cimitero di Codogno, il conto per rifarlo è salato: almeno 600mila euro

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