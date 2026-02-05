Conto salato per la nevicata dell' Epifania | 150 mila euro per potare gli alberi danneggiati

La neve dell’Epifania ha causato danni agli alberi di Forlì. Le impreviste nevicate hanno portato a un conto di circa 150 mila euro per potare e rimuovere gli alberi danneggiati. Le strade e i parchi della città sono stati colpiti, e ora si devono affrontare interventi urgenti per mettere in sicurezza le aree pubbliche.

La forte e imprevedibile nevicata dell’epifania ha compromesso in maniera significativa gli alberi nelle strade e nei parchi di Forlì, rendendo necessari lavori di abbattimento, potatura, rimozione, movimentazione e smaltimento di numerose alberature. Il conto di questi interventi per.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Forlì Neve Neve lungo la Riviera, proseguono gli interventi di Geat su tutto il territorio dopo la nevicata dell’Epifania Dopo la nevicata dell’Epifania, il 6 gennaio, Geat ha continuato gli interventi di gestione della neve lungo la Riviera. Aziende di famiglia, il conto salato dell’eredità: solo 1 su 3 supera la prima generazione In Italia, le aziende di famiglia sono ovunque, fanno quasi il 90% delle imprese e danno lavoro a tre quarti dei lavoratori. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Forlì Neve Argomenti discussi: Il conto salato delle cure a cani e gatti: spese raddoppiate in 9 anni, il peso dei farmaci più cari; Dal Piemonte 108 milioni a Roma: il conto salato che spacca il Consiglio regionale; Aziende di famiglia, il conto salato dell’eredità: solo 1 su 3 supera la prima generazione; Eventi estremi e assicurazioni: il conto salato della crisi climatica. Tari, conto salato in ToscanaTOSCANA: Pisa e Pistoia sul podio delle province più care d'Italia. Sotto la media nazionale solo Firenze e Siena. Lo studio della Uil ... toscanamedianews.it Pac, Confagricoltura: Tagli mascherati, Maremma rischia di pagare il conto più salatoAltro che inversione di marcia – afferma Tocchi –. Nonostante l’aumento complessivo del bilancio dell’Unione europea, il budget destinato alla Pac cala di circa il 20%, passando da 378 a poco meno di ... grossetonotizie.com Pac, Confagricoltura: "Tagli mascherati, Maremma rischia di pagare il conto più salato" - x.com Il conto salato del ciclone Harry: a rischio l’1% del Pil nel Sud. I dettagli facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.