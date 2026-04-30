Cimitero capoluogo di Monte Sant’Angelo avviati gli interventi di riqualificazione delle gallerie

Sono stati avviati lavori di manutenzione straordinaria nelle gallerie del cimitero principale di Monte Sant’Angelo. Le operazioni riguardano interventi di riqualificazione delle strutture sotterranee, con l’obiettivo di migliorare le condizioni generali e la sicurezza dell’area. Le attività sono state avviate di recente e sono state comunicate dall’amministrazione comunale, che ha specificato i dettagli delle operazioni in corso.

CIMITERO CAPOLUOGO DI MONTE SANT’ANGELO, AVVIATI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE GALLERIE Sono iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria presso il Cimitero capoluogo di Monte Sant’Angelo. I lavori sono partiti dalla Galleria San Giuseppe, dove si interverrà sulla parte superiore con la posa della guaina per l’impermeabilizzazione, necessaria a contrastare le infiltrazioni d’acqua, per poi. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Cimitero capoluogo di Monte Sant’Angelo, avviati gli interventi di riqualificazione delle gallerie Notizie correlate Infrastrutture turistiche a Monte Sant'Angelo: al via i lavori di riqualificazione in via CastelloProseguono gli interventi di riqualificazione finanziati dalla Regione Puglia dedicati alle infrastrutture turistiche, a Monte Sant'Angelo. Leggi anche: L’iconografia delle sirene in territorio dauno. Gli esemplari di Monte Sant’Angelo e Troia. Da GarganodaScoprire Panoramica sull’argomento Capitale italiana della cultura. Monte Sant'Angelo lancia lo sprint finaleIl conto alla rovescia è iniziato. Tra poco più di una settimana al ministero della Cultura ci saranno le audizioni dinanzi alla giuria che deciderà quale delle 10 città finaliste sarà capitale ... rainews.it Monte Sant'Angelo e la Puglia verso finale capitale cultura 2025A pochi giorni dall'audizione al ministero della Cultura dinanzi alla giuria che deciderà quale delle 10 città finaliste sarà capitale italiana della cultura nel 2025, Monte Sant'Angelo, sede di due ... ansa.it