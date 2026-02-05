Infrastrutture turistiche a Monte Sant' Angelo | al via i lavori di riqualificazione in via Castello

Da foggiatoday.it 5 feb 2026

Da oggi sono partiti i lavori di riqualificazione delle infrastrutture turistiche in via Castello a Monte Sant'Angelo. La Regione Puglia ha dato il via agli interventi per migliorare le strutture e rendere più attrattivo il centro storico. I lavori, che dureranno alcuni mesi, coinvolgono diverse opere di sistemazione e aggiornamento delle strutture esistenti. La speranza è di offrire ai visitatori un’esperienza migliore e più confortevole, valorizzando ancora di più il patrimonio locale.

Proseguono gli interventi di riqualificazione finanziati dalla Regione Puglia dedicati alle infrastrutture turistiche, a Monte Sant'Angelo. “Dopo il rifacimento dell’area Castello, tra via dei Pelasgi e viale Mont Saint-Michel, e della parte alta della Villa comunale, ci prepariamo a.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

