Cielo in festa | arriva la Microluna il piccolo plenilunio di maggio

Il cielo si prepara a regalare uno spettacolo speciale il 1 maggio 2026, quando sarà visibile la Microluna, un piccolo plenilunio. Questo evento si potrà osservare nella costellazione della Bilancia, offrendo agli appassionati di astronomia un’occasione unica per ammirare un’inedita fase lunare. La data e la posizione nel cielo sono state confermate da osservatori e sistemi di monitoraggio astronomico.

?? Cosa sapere La Microluna sarà visibile nella costellazione della Bilancia nella serata del 1 maggio 2026. Il fenomeno precede la Luna Blu prevista per il 31 maggio dello stesso anno. Nella serata del 1° maggio 2026, il cielo si illuminerà con la visione della Microluna, il plenilunio di primavera che si manifesterà come il più piccolo dell'intero anno astronomico. Questo fenomeno celeste, caratterizzato da un satellite che appare meno luminoso e di dimensioni ridotte rispetto alla norma, segna .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cielo in festa: arriva la Microluna, il piccolo plenilunio di maggio Notizie correlate Leggi anche: Il 1 maggio arriva la “microluna” dei Fiori: ecco perché è la più piccola ma anche la più “potente” dell’anno Il 1° maggio guarda il cielo: arriva la romantica Luna dei FioriIl primo maggio sta per arrivare invita a sollevare lo sguardo verso il cielo, dove uno degli spettacoli più suggestivi della stagione si prepara a... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Cherasco diventa un museo a cielo aperto: il 10 maggio arriva il mercato; DroneArt Show Harry Potter Torino: magia nel cielo con 1.200 droni; VIDEO | Monreale alza gli occhi al cielo, la storia del Santissimo Crocifisso raccontata con lo spettacolo dei droni; Pioggia di stelle in Piazza del Mercato: arriva Gusto Lovers e trasforma Siena in un ristorante a cielo aperto. Un brindisi al cinema e la festa volaIl Natale quando arriva, arriva, diceva una vecchia reclame anni ’90 e sembra proprio vero, visti i tanti calici che puntano al cielo in giro per la Capitale, con Roma che risplende di luminarie e ... ilmessaggero.it Reggio Calabria, vergogna a un passo dal centro: fogna a cielo aperto e sporcizia galleggiante (da più di un mese) | VIDEO - facebook.com facebook Francine Rondard pittrice contemporanea del 1966. Il Cielo n. 1 x.com