Il 1° maggio guarda il cielo | arriva la romantica Luna dei Fiori

Il primo maggio si avvicina e porta con sé l’arrivo di una Luna particolarmente suggestiva, nota come la Luna dei Fiori. Questa fase lunare si verifica quando il satellite naturale si trova nella sua posizione più vicina alla Terra, risultando più grande e luminosa nel cielo. Durante questa notte, molte persone si preparano a osservare il cielo e ad ammirare questa particolare luna piena, che si presenta con un bagliore più intenso del solito.

Il primo maggio sta per arrivare invita a sollevare lo sguardo verso il cielo, dove uno degli spettacoli più suggestivi della stagione si prepara a tornare protagonista: la Luna dei Fiori, con il suo fascino delicato e romantico, accompagna l’inizio del mese simbolo della primavera, regalandoci un momento di pura contemplazione tra luce, natura e atmosfera notturna. Primo maggio: quando e come osservare la Luna dei Fiori. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Quest’anno la Luna dei Fiori raggiungerà la sua fase piena proprio il 1° maggio, con il culmine previsto alle 19:23 (ora italiana). Ciononostante, come spesso accade con la luna piena, lo spettacolo sarà visibile e affascinante per tutta la notte, a partire dalle ore successive al tramonto, quando il satellite naturale inizierà a dominare il cielo.🔗 Leggi su Funweek.it

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