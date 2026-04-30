Ciclismo Vitaloni brilla a Roma | podio per la Ciclistica 2000

A Roma, durante il Trofeo Vf Costruzioni Liberazione, Thomas Vitaloni della Ciclistica 2000 si è piazzato secondo nella classifica generale. La gara si è svolta con numerosi partecipanti e ha visto Vitaloni distinguersi per la sua performance. La competizione ha coinvolto corridori di varie squadre, con il secondo posto ottenuto dal ciclista della squadra locale. La manifestazione si è svolta su un percorso cittadino e ha attirato un buon pubblico di spettatori.

? Cosa sapere Thomas Vitaloni della Ciclistica 2000 secondo al Trofeo Vf Costruzioni Liberazione a Roma.. Il podio conferma il periodo di successi sportivi per la squadra di Rubiera.. Thomas Vitaloni conquista il secondo posto al Trofeo Vf Costruzioni Liberazione a Roma, confermando un periodo di eccellenza sportiva per la Ciclistica 2000 Litokol di Rubiera dopo il successo ottenuto a Gardolo. Il percorso si è snodato nell’area delle Terme di Caracalla, dove i giovani atleti hanno affrontato sei giri del circuito per coprire una distanza totale di 30 chilometri. La competizione per la categoria Esordienti 2° anno ha registrato intensità elevate, con una velocità media che ha sfiorato i 40 kmh.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ciclismo, Vitaloni brilla a Roma: podio per la Ciclistica 2000 Notizie correlate Ciclismo giovanile: diverse soddisfazioni per la Ciclistica 2000 di Rubiera nel lungo week end pasquale. Elisa Soncini, 3° posto al debuttoIl lungo weekend pasquale della Ciclistica 2000 Litokol è cominciato al sabato, col debutto stagionale dei Giovanissimi sulla pista di Fognano:... Ciclismo Vitaloni vola. A Roma chiude secondoIntensa l’attività dei giovani ciclisti delle formazioni reggiane, vissuta tra soddisfazioni, emozioni e sprint a tutta velocità.