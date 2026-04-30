Ciclismo Vitaloni vola A Roma chiude secondo

I giovani ciclisti delle formazioni reggiane hanno affrontato diverse competizioni, ottenendo risultati significativi. A Roma, uno di loro si è piazzato secondo in una gara importante. Durante le corse, sono stati protagonisti di sprint veloci e di momenti di grande tensione, dimostrando grande impegno e concentrazione. La stagione continua con altre tappe in programma, mentre i ragazzi si preparano alle prossime sfide.

Intensa l’attività dei giovani ciclisti delle formazioni reggiane, vissuta tra soddisfazioni, emozioni e sprint a tutta velocità. Tra i protagonisti troviamo Thomas Vitaloni della Ciclistica 2000 Litokol di Rubiera, 2° a Roma nel Trofeo Vf Costruzioni Liberazione per la categoria Esordienti 2° anno. La gara si è snodata su un anello tracciato nella zona delle Terme di Caracalla, da percorrere 6 volte per un totale di 30 chilometri, dove la media ha sfiorato i 40 kmh. La competizione si è risolta in volata a quattro: 1° Diego Della Pola (Coltano), 2° Thomas Vitaloni (Ciclistica 2000 Litokol), 3° Niccolò Coletta (Cesaro), 4° Giuliano Salimbeni (Il Pirata).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo Vitaloni vola. A Roma chiude secondo Notizie correlate Leggi anche: Ciclismo: Ganna vola e vince l’Attraverso le Fiandre Ciclismo. Giro dell’Appennino, Paletti chiude settimoLuca Paletti dopo aver sfiorato il podio al Tour of the Alps ha colto la settima piazza nell’87° Giro dell’Appennino.