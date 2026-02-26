In viaggio verso l' Arena Verona pronta ad accogliere la Fiamma Paralimpica

Verona si prepara ad ospitare un momento importante con l’accensione della Fiamma Paralimpica, che avverrà il 6 marzo nell’iconica Arena. La città si anima in vista dell’evento, che segna l’inizio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina, portando sport e entusiasmo nel cuore della regione. La cerimonia si svolgerà in un’atmosfera di festa e partecipazione, coinvolgendo atleti e pubblico.

Verona sarà nuovamente sede di una cerimonia olimpica, aprendo il 6 marzo in Arena i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. Nell'anfiteatro scaligero culminerà il viaggio della Fiamma Paralimpica, partita martedì scorso, 24 febbraio, dalla culla del movimento paralimpico: Stoke.