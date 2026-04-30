Ciclismo a Reggio Emilia | il futuro del territorio su PedalaRE

Stasera alle 22:30 su Telereggio, Franco Chini sarà ospite di PedalaRE per un'intervista dedicata al ciclismo nella zona di Reggio Emilia. La conversazione si concentrerà sulla gestione della Federciclismo nel territorio e sui progetti in corso. L'incontro offre uno sguardo sulle attività e le iniziative legate al ciclismo locale, senza approfondimenti o commenti aggiuntivi.

? Cosa sapere Franco Chini ospite di PedalaRE su Telereggio stasera alle 22:30.. L'intervista analizza la gestione della Federciclismo nel territorio di Reggio Emilia.. Stasera, alle 22:30, Franco Chini, vice presidente vicario della Federciclismo regionale, sarà l’ospite principale di PedalaRE, il programma televisivo che analizza le dinamiche del ciclismo a Reggio Emilia. L’appuntamento prende vita su Telereggio e trova una collocazione diretta anche nello streaming digitale tramite la piattaforma. L’iniziativa nasce dalla stretta collaborazione tra la testata e la Federciclismo di Reggio Emilia, con l’obiettivo di offrire un punto di osservazione privilegiato sulle attività che animano il settore sportivo locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ciclismo a Reggio Emilia: il futuro del territorio su PedalaRE Notizie correlate Jamar Smith verso la panchina: futuro a Reggio Emilia?Nel contesto della pallacanestro italiana emerge una novità rilevante che influenza le dinamiche di una squadra emiliana: la risoluzione del... Scurati a Reggio Emilia: il monito su Pertini e la memoria viva? Cosa sapere Antonio Scurati a Reggio Emilia ricorda la figura di Sandro Pertini durante il 25 aprile. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Eventi ciclistici 2026 in Emilia-Romagna; Educazione stradale: Guardiamoci negli occhi torna a Reggio Emilia con il ciclista influencer; La Mecca della bicicletta: alla scoperta del Bici Lab di Reggio Emilia. VIDEO; Ciclismo Vitaloni vola. A Roma chiude secondo. Ciclismo: la collaborazione tra Reggio e Piacenza a PedalaREREGGIO EMILIA – Questa sera, alle 22.30, torna l’approfondimento con PedalaRE, l’appuntamento di Telereggio dedicato al mondo del ciclismo e realizzato in collaborazione con la Federciclismo di Reggio ... reggionline.com Gli indagati hanno tutti tra i 40 e i 60 anni. Perquisizioni della polizia postale a Reggio Emilia, Modena, Rimini e Ravenna - facebook.com facebook