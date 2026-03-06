Jamar Smith verso la panchina | futuro a Reggio Emilia?

Nel mondo della pallacanestro italiana si registra una novità importante: il contratto di Jamar Smith con la squadra di Reggio Emilia è stato risolto e il giocatore si sta preparando a lasciare la squadra. La decisione viene comunicata ufficialmente e apre nuovi scenari per la formazione emiliana. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli su eventuali sviluppi futuri o sostituzioni.

Nel contesto della pallacanestro italiana emerge una novità rilevante che influenza le dinamiche di una squadra emiliana: la risoluzione del contratto con Jamar Smith. Rimarrà a Reggio fino al termine della stagione insieme alla sua famiglia, restando a disposizione del coach Dimitris Priftis per gli allenamenti della prima squadra e offrendo la propria esperienza al gruppo. La Pallacanestro Reggiana ha comunicato ufficialmente la risoluzione del contratto con Jamar Smith, contratto che avrebbe termine il 30 giugno. Lo statunitense continuerà a essere presente a Reggio fino al termine della stagione insieme alla sua famiglia e sarà a disposizione di coach Dimitris Priftis per gli allenamenti della prima squadra.