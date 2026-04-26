Scurati a Reggio Emilia | il monito su Pertini e la memoria viva

A Reggio Emilia, in occasione del 25 aprile, lo scrittore Antonio Scurati ha ricordato la figura di Sandro Pertini. Durante l’evento, ha sottolineato il ruolo del Presidente della Repubblica come simbolo della lotta e della resistenza. La giornata è stata dedicata alla memoria di chi ha combattuto per la libertà e i valori democratici, con interventi e riflessioni sulla storia italiana.

? Cosa sapere Antonio Scurati a Reggio Emilia ricorda la figura di Sandro Pertini durante il 25 aprile.. Lo scrittore chiede al Governo di nominare ufficialmente la Resistenza e i suoi valori.. A Reggio Emilia, durante le celebrazioni del 25 aprile, lo scrittore Antonio Scurati ha scosso la piazza con un monito sulla necessità di non dimenticare i valori della Resistenza, evocando la figura di Sandro Pertini per denunciare l’attuale smarrimento. L’atmosfera in piazza era carica di un’emozione che sembrava quasi tangibile tra le strade di una città che si riconosce come uno dei centri nevralgici della democrazia e dell’antifascismo italiano....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scurati a Reggio Emilia: il monito su Pertini e la memoria viva Notizie correlate Memoria viva a Reggio: restaurato il cippo del partigiano NeroI Comunisti Reggiani hanno provveduto al ripristino del monumento dedicato a Enrico Foscato, situato nella zona di Pieve Modolena, in vista delle... Giorno del Ricordo a Reggio Emilia: scontro tra memoria, revisionismo e contestazioni sul passato.Il contrasto tra memoria e revisionismo storico si è riacceso ieri a Reggio Emilia, dove la commemorazione del Giorno del Ricordo, istituito per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Reggio Emilia celebra il 25 aprile con lo scrittore Antonio Scurati; Festa della Liberazione, in 5mila a Reggio Emilia con Scurati. A Meloni: Nominate la Resistenza. Il sindaco a La Russa: Equipara tutti i caduti: noi non ci stiamo; La Festa della Liberazione: gli eventi del 25 aprile a Reggio Emilia e provincia. VIDEO; 25 Aprile a Reggio Emilia: cerimonia in piazza Martiri con Antonio Scurati Liberazione a Casa Cervi con Cisco, Gulala Salih e Gad Lerner Domenica pertura straordinaria delle carceri di San Tommaso. La Festa della Liberazione: gli eventi del 25 aprile a Reggio Emilia e provincia. VIDEOREGGIO EMILIA – Nel pomeriggio del 24 aprile 1945, le formazioni partigiane e le truppe alleate entrarono a Reggio, completando la liberazione della provincia iniziata con l’insurrezione. Alle 16.20 l ... reggionline.com Reggio Emilia si è mobilitata come 81 anni fa per festeggiare la Liberazione. VIDEOREGGIO EMILIA – La bella giornata di sole ha illuminato questo 25 aprile in città, 81 anniversario anniversario della Liberazione dal Nazifascismo. Tantissima gente ha riempito la piazza per partecipa ... reggionline.com FULL TIME A Reggio Emilia finisce 1-1. Forza Palermo - facebook.com facebook FULL TIME Finisce in parità a Reggio Emilia. Forza Palermo #ReggianaPalermo 1-1 | #Amunì x.com