Il 4 maggio a Campobasso si terrà un evento con Nicoletta Radatta, che presenterà il percorso Vivere con Cura. Durante l'incontro si parlerà della relazione tra alimenti ultraprocessati e meccanismi di dipendenza. Verranno esaminati i segnali sulle etichette e le caratteristiche di alcuni cibi che possono creare dipendenza. L'obiettivo è fornire informazioni chiare su come riconoscere questi prodotti e le loro possibili implicazioni.

? Cosa sapere Nicoletta Radatta presenta il percorso Vivere con Cura il 4 maggio a Campobasso.. L'incontro analizza la correlazione tra prodotti ultraprocessati e meccanismi di dipendenza alimentare.. Lunedì 4 maggio 2026, alle ore 18:15, la Bibliomediateca di via Roma a Campobasso ospiterà il ritorno dell’incontro Vivere con Cura per affrontare il tema della pericolosità dei prodotti ultraprocessati. L’appuntamento, organizzato presso la struttura comunale, vedrà l’intervento di Nicoletta Radatta, autrice de La rivoluzione a tavola, che guiderà i presenti in un percorso di decodifica delle etichette alimentari. L’obiettivo della serata è fornire strumenti pratici per distinguere, con uno sguardo immediato e consapevole, gli alimenti industriali che possono compromettere la salute rispetto a quelli nutrienti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cibi che creano dipendenza: come svelare le trappole delle etichette

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