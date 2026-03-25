una giuria popolare ha stabilito che i social network creano dipendenza

Una giuria popolare ha deciso che i social network generano dipendenza. La sentenza condanna Google e Meta a risarcire una donna che ha accusato problemi di ansia e depressione legati all’uso delle piattaforme. La decisione si basa sulla relazione tra l’utilizzo dei social e il deterioramento dello stato di salute mentale della donna. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’impatto delle tecnologie digitali sulla salute psicologica.

Ha condannato Google e Meta a risarcire una donna che aveva avuto problemi di ansia e depressione: è la prima volta che succede Mercoledì una giuria popolare di Los Angeles ha condannato Meta e Google a risarcire con 3 milioni di dollari una donna che aveva accusato le due società per la sua dipendenza dai social network sviluppata durante l’infanzia, che aveva generato in lei ansia, depressione e problemi legati alla sua immagine e al suo corpo. Meta dovrà risarcire il 70 per cento dell’importo, Google il restante 30. I giurati hanno stabilito anche che Google e Meta dovranno pagare anche quelli che, nel sistema statunitense, vengono definiti “danni punitivi”: l’ammontare sarà stabilito in una seduta successiva. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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