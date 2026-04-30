Chiusura sala da gioco a Riccione il Tar Emilia concede risarcimento parziale | Legittimo solo per l' effetto espulsivo

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia ha deciso di concedere un risarcimento parziale in seguito alla chiusura di una sala da gioco a Riccione. La decisione riguarda esclusivamente l’effetto espulsivo della misura, non la chiusura stessa. Il risarcimento è stato riconosciuto per l’impossibilità di trovare una nuova sede all’interno del territorio comunale, mentre la chiusura originaria era stata motivata dal mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili.

Il risarcimento è legittimo solo per l'impossibilità di ricollocare l'attività nel territorio del Comune e non per la chiusura della sala da gioco, che comunque non rispettava le distanze minime dai luoghi sensibili. Lo ha stabilito il Tar dell'Emilia-Romagna, accogliendo solo in parte le.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate TAR Emilia-Romagna: risarcimento di 15mila euro per danno da carriera bloccata da valutazione negativa di un poliziotto.Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Emilia-Romagna ha condannato il Ministero dell'Interno a risarcire con 15. Sala giochi ad Arezzo, Tar Toscana annulla chiusura ordinata dal QuestoreArezzo, 29 aprile 2026 – Sala giochi ad Arezzo, Tar Toscana annulla chiusura ordinata dal Questore: “Non dimostrata frequentazione del locale da... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Chiusura sala da gioco a Riccione (RN), Tar Emilia concede risarcimento parziale: Legittimo solo per l'effetto espulsivo; Sala giochi ad Arezzo, Tar Toscana annulla chiusura ordinata dal Questore: Non dimostrata frequentazione del locale da parte di pregiudicati. Sala giochi ad Arezzo, Tar Toscana annulla chiusura ordinata dal QuestoreArezzo, 29 aprile 2026 – Sala giochi ad Arezzo, Tar Toscana annulla chiusura ordinata dal Questore: Non dimostrata frequentazione del locale da parte di pregiudicati. Il Tar Toscana ha sospeso il pr ... lanazione.it