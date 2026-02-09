TAR Emilia-Romagna | risarcimento di 15mila euro per danno da carriera bloccata da valutazione negativa di un poliziotto

Il Tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna ha deciso che il Ministero dell’Interno deve pagare 15mila euro a un poliziotto. La causa nasce da una valutazione negativa che gli ha bloccato la carriera. Il giudice ha ritenuto che ci siano stati errori e ha ordinato il risarcimento. Ora il poliziotto potrà ricevere il pagamento e riprendersi da questa vicenda.

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Emilia-Romagna ha condannato il Ministero dell’Interno a risarcire con 15.000 euro un ex dirigente del Commissariato di Polizia di Cesena, in servizio tra il 2015 e il 2017, a seguito di una valutazione professionale che ha impattato negativamente sulla sua carriera e culminata con il pensionamento. La vicenda evidenzia come una valutazione negativa possa avere conseguenze a lungo termine sulla progressione professionale di un funzionario di polizia. Il caso riguarda un dirigente che, nel corso della sua carriera, aveva ricevuto giudizi positivi sia da parte dei superiori che delle autorità giudiziarie con cui aveva collaborato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Cesena. Carriera bloccata da una valutazione poi annullata: 15mila euro di risarcimento all’ex poliziottoIl Tar dell’Emilia-Romagna condanna il Viminale a risarcire con 15.000 euro un dirigente del Commissariato della Polizia di Cesena dal 2015 al 2017. corriereromagna.it

