Sala giochi ad Arezzo Tar Toscana annulla chiusura ordinata dal Questore

Il Tar Toscana ha annullato l’ordinanza del Questore che aveva disposto la chiusura di una sala giochi ad Arezzo. La decisione si basa sul fatto che non sono state dimostrate frequentazioni del locale da parte di persone pregiudicate. La chiusura era stata adottata in precedenza con l’obiettivo di contrastare attività illegali, ma il tribunale amministrativo ha ritenuto insufficienti le prove fornite.

Arezzo, 29 aprile 2026 – : “Non dimostrata frequentazione del locale da parte di pregiudicati”. Il Tar Toscana ha sospeso il provvedimento con cui la Questura di Arezzo aveva disposto la chiusura temporanea di una sala scommesse, accogliendo il ricorso presentato dalla società che gestisce l’attività. Come riporta Agipronews, la causa riguarda la sospensione per 15 giorni dell’autorizzazione – secondo quanto prevede il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - che consentiva l’attività di raccolta scommesse, bingo e l’utilizzo di apparecchi VLT all’interno di un locale situato ad Arezzo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sala giochi ad Arezzo, Tar Toscana annulla chiusura ordinata dal Questore Notizie correlate Sala bingo in zona Eden chiusa dal questore. Il Tar dà ragione ai proprietari e la riapreRiapre dopo lo stop disposto dalla questura la sala Bingo Marte di via Niccolò Aretino ad Arezzo. Tar annulla chiusura ristorante: “Estraneo ai fatti graviIl Tar del Friuli Venezia Giulia ha annullato il provvedimento del questore di Udine che aveva chiuso lo Spuntino in campagna di Premariacco,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il TAR Toscana sospende lo stop a sala giochi di Arezzo; Tar sospende stop a sala gioco: ‘Non provata presenza abituale di pregiudicati’; Arezzo, TAR Toscana sospende lo stop di 15 giorni a una sala scommesse e VLT. Sala giochi ad Arezzo, Tar Toscana annulla chiusura ordinata dal QuestoreArezzo, 29 aprile 2026 – Sala giochi ad Arezzo, Tar Toscana annulla chiusura ordinata dal Questore: Non dimostrata frequentazione del locale da parte di pregiudicati. Il Tar Toscana ha sospeso il pr ... lanazione.it Sala Bingo ad Arezzo, il TAR sospende lo stop di 15 giorni: dubbi sulla pericolosità del localeIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) ha sospeso in via cautelare il provvedimento con cui la Questura di Arezzo aveva disposto la chiusura per quindici giorni di ... pressgiochi.it Geal, colpo di scena dal Consiglio di Stato che dà ragione al Comune All'indomani della sentenza del Tar toscano che ha respinto il ricorso del Comune di Lucca contro la bocciatura della Autorità Idrica Toscana che lo scorso anno aveva detto no all’ipotesi di - facebook.com facebook