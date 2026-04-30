Chiuso un nuovo distributore di benzina questa volta a Montefiascone

Un distributore di carburanti situato in provincia di Viterbo è stato chiuso. L’operazione è stata eseguita dai militari della Guardia di finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle dogane e monopoli, che hanno eseguito un’ordinanza di chiusura. La notizia riguarda un nuovo punto vendita che, fino a quel momento, era aperto al pubblico. La decisione è stata ufficializzata dalle autorità competenti.

Chiuso un nuovo distributore di carburanti in provincia di Viterbo. I militari della Guardia di finanza e i funzionari dell'Agenzia delle dogane e monopoli hanno reso esecutiva l'ordinanza. Questa volta nel comune di Montefiascone.“Trattasi - specificano i finanzieri - di un ulteriore intervento.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Chiuso il decimo distributore di benzina a Viterbo e provincia Distributore di carburanti di Celenza Valfortore chiuso per interdittiva: il nuovo gestore ricorre al TarIl provvedimento spiccato dal prefetto di Caserta ha colpito la società titolare delle autorizzazioni per costruire l'impianto, passato in gestione a... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Chiuso un distributore di carburanti: revocate anche le licenze; Maxi sequestro di gasolio in un distributore alle porte di Milano: allungato con altre sostanze; Violazioni amministrative, chiuso all’Aquila un distributore carburante da Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Monte San Giovanni Campano: scatta il sigillo antimafia per un distributore di carburanti. Chiuso tratto sulla SS150 “Della Valle del Vomano” a Basciano, in provincia di Teramo, a causa di una perdita di gas. - facebook.com facebook Trump ripete anche oggi che vuole tenere chiuso lo stretto di Hormuz lui e il greggio Brent arriva ora a 117$ al barile, mentre quello a NY a 103$ che è parecchio di meno. Trump ha tolto il Venezuela alla Cina come petrolio a buon mercato, poi ha tolto le sanz x.com