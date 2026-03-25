Chiuso il decimo distributore di benzina a Viterbo e provincia

Nelle ultime ore è stato chiuso il decimo distributore di benzina nella zona di Viterbo e provincia. La Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno eseguito i sigilli su un impianto di distribuzione carburanti, in applicazione di un'ordinanza emessa nei giorni scorsi. La chiusura si è verificata in seguito a controlli effettuati sul sito.

. All'ultimo, in ordine di tempo, i sigilli sono stati messi nelle scorse ore, quando Guardia di finanza e Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno dato attuazione all'ordinanza nei confronti di un impianto presente sul territorio provinciale. Salgono, dunque, a dieci le chiusure degli impianti di distribuzione stradale per autotrazione operanti tra Viterbo e provincia tra la fine del 2025 e marzo 2026. ViterboToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Chiuso il decimo distributore di benzina a Viterbo e provincia Articoli correlati Leggi anche: Il distributore di benzina parla viterbese: "Inserisci le sorde, ha' capito come?!" | VIDEO Una bottiglia d’acqua negata dietro il pestaggio al distributore di benzina. Denunciato l’aggressoreLa vittima spinta contro il casottino si è presentata al comando della polizia locale per fare la querela.