Un distributore di carburanti a Celenza Valfortore è stato chiuso a seguito di un’ordinanza interdittiva antimafia emessa il 25 settembre dal prefetto di Caserta. La società proprietaria dell’impianto, realizzato circa 20 anni fa sulla strada comunale del Bosco in Contrada Macchia delle Forche, non può più operare. Il nuovo gestore ha presentato ricorso al Tar contro il provvedimento.

Il provvedimento spiccato dal prefetto di Caserta ha colpito la società titolare delle autorizzazioni per costruire l'impianto, passato in gestione a tre diverse società dal 2022 Lo scorso 31 dicembre, il responsabile del Suap del Comune di Celenza Valfortore, Antonio Perrella, ha firmato il provvedimento di chiusura e inefficacia di tutti i titoli autorizzativi comunali. La stazione di servizio, autorizzata nel 2007, è stata aperta dalla società Ewa Grill di Marcianise, destinataria del provvedimento interdittivo antimafia. A partire dal 2022, però, la gestione dell’impianto è stata affidata ad altre ditte tramite contratti di comodato d’uso gratuito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Distributore di carburanti di Celenza Valfortore chiuso per interdittiva: il nuovo gestore ricorre al Tar

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