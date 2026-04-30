Chieti via la penalizzazione | la salvezza resta solo sul campo
Il Tribunale Federale ha deciso di respingere la richiesta di applicare una penalizzazione di undici punti al Chieti Fc. Di conseguenza, la squadra potrà cercare la salvezza esclusivamente attraverso i risultati sul campo. La decisione riguarda una questione legale che coinvolge il club, senza ulteriori conseguenze di natura disciplinare o economica. La squadra si prepara ora alle prossime partite con questa situazione in mente.
? Cosa sapere Il Tribunale Federale respinge la richiesta di undici punti di penalizzazione per il Chieti Fc.. La squadra di Francesco Del Zotti punta ora ai playout con la sfida contro Maceratese.. Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto nel primo pomeriggio di oggi la richiesta della Procura Federale di infliggere undici punti di penalizzazione al Chieti Fc, lasciando la salvezza della squadra esclusivamente nelle mani del rettangolo di gioco in Serie D. La decisione arriva dopo un lungo percorso investigativo che aveva i magistrati della Procura chiedere una pesante sanzione sportiva per la formazione neriverde. Sebbene il club debba...🔗 Leggi su Ameve.eu
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