Il Chieti vince il derby col Giulianova e resta in corsa per la salvezza

Il Chieti ha battuto il Giulianova nel derby, ottenendo tre punti fondamentali per la classifica. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza le possibilità di mantenere la categoria. La squadra ha portato a casa una vittoria che cambia le prospettive della stagione. La gara si è svolta davanti a un pubblico composto da tifosi di entrambe le squadre.

Il Chieti conquista tre punti pesantissimi nel derby contro il Giulianova e continua a inseguire la salvezza. All’Angelini finisce 1-0 grazie alla rete di Margiotta, ancora una volta decisivo per i neroverdi.La squadra teatina parte bene e già nei primi minuti sfiora il vantaggio con lo stesso.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Rugby, Serie A Elite: Rovigo vince il derby col Petrarca e mette nei guai Padova nella corsa playoffLa tredicesima giornata della Serie A Elite conferma la Femi-CZ Rovigo in vetta alla classifica dopo il successo nel derby d’Italia contro il... Termoli, sconfitta al 90°: il Giulianova vince il derby nel vento e gela il Cannarsa. Una beffa per la squadra di casa.Beffa al Cannarsa: il Giulianova gela il Termoli con un gol al 90’ Termoli è piombata nell’amarezza di una sconfitta che brucia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Rinnovo Rsu e Rls alla Cobo Sud di Chieti Scalo: vince la Fim Cisl; Inizio amaro per la Virtus Bastia ai playoff: vince la Magic Chieti 80-68; Campionato Nazionale Juniores Girone G: ultima giornata di campionato; Chieti, torna TeateCinema: il 16 aprile in programma Liberi di Tavarelli. Grande vittoria per la serie C Femminile @originalceltic che vince per 2-5 in trasferta contro Chieti! Complimenti Celtic! F&S / Kappa #originalceltic #seriec #calciofemminile #kappasport #fornitureestampe facebook