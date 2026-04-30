Il Tribunale Federale ha deciso di sanzionare il Chieti F.C.1922 e il suo presidente Di Labio a causa di inadempienze finanziarie. La decisione riguarda specificamente il mancato pagamento di alcune obbligazioni economiche. Il club e il presidente sono stati penalizzati con una multa e con lo stop alle attività, rispettivamente. La situazione riguarda il settore calcistico della regione e coinvolge questioni legate alla gestione finanziaria.

? Cosa sapere Il Tribunale Federale sanziona il Chieti F.C.1922 e il presidente Di Labio per inadempienze finanziarie.. La società paga 5.000 euro e Di Labio riceve un'inibizione di tre mesi.. Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ha inflitto oggi sanzioni pecuniarie e sospensioni al Chieti F.C.1922 e al suo presidente Di Labio per mancati pagamenti verso i lavoratori del club. La decisione giunge dopo l’esame di un deferimento avanzato dalla Procura Federale, che aveva puntato il dito contro la gestione economica della S.S. Chieti F.C.1922 S.r.l. Il nucleo della contestazione riguarda gli inadempimenti finanziari accumulati nei confronti di tesserati e di altri soggetti che avevano diritto a ricevere i compensi spettanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, sanzioni per mancati pagamenti: stop a Di Labio e multa al club

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