Chieti calcio il presidente Di Labio rompe il silenzio | Mai messi nelle condizioni di operare servono risorse vere

Il presidente del Chieti F.C. 1922 ha commentato la situazione della società dopo le dimissioni di un ex dirigente, affermando di non essere stato mai messo nelle condizioni di operare adeguatamente. Ha inoltre sottolineato l’esigenza di risorse concrete per poter gestire al meglio la squadra e le questioni legate alla gestione del club. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di tensione e discussioni interne alla società.

È il presidente del Chieti F.C. 1922, Giuseppe Gianni Di Labio, a prendere la parola e chiarire la posizione della società dopo le dimissioni dell’ex dirigente Gianni Paris e le polemiche seguite.“Dispiace per questo epilogo – dichiara Di Labio – ma dopo i ripetuti mancati adempimenti economici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Floridia (M5S): “I metal detector sono inutili senza educazione digitale. Servono risorse vere contro il disagio giovanile”La senatrice del Movimento 5 Stelle, Barbara Floridia, è intervenuta in aula sul tema della sicurezza nelle scuole e della violenza giovanile. Leggi anche: Niscemi: Nicita e Rando (Pd), 'non servono mancette Schifani ma risorse vere' Temi più discussi: Divergenze e saluti: l’ex presidente dell’Avezzano Paris lascia il Chieti calcio; Chieti calcio, Gianni Paris lascia: rottura con la società sugli stipendi; Serie D: Paris lascia il Chieti, nessun accordo su stipendi; Striscione degli ultras a Pasqua: Ennesimo fallimento, serve un vero cambiamento. Chieti calcio, il presidente Di Labio rompe il silenzio: Mai messi nelle condizioni di operare, servono risorse vereÈ il presidente del Chieti F.C. 1922, Giuseppe Gianni Di Labio, a prendere la parola e chiarire la posizione della società dopo le dimissioni dell’ex dirigente Gianni Paris e le polemiche seguite. chietitoday.it Chieti calcio, Gianni Paris lascia: rottura con la società sugli stipendiGianni Paris lascia il Chieti. La decisione, definita irrevocabile, arriva al termine di una rottura con il presidente Di Labio e il vice Scurci legata alle modalità di pagamento degli stipendi ai ... chietitoday.it Le parole del tecnico del Chieti F.C. 1922 post sconfitta con la capolista A.S. Ostiamare Lido Calcio srl. - facebook.com facebook