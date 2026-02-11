Realco-Prampolini | Vertice a Reggio Emilia per 3,3 milioni di euro a rischio tra mancati pagamenti e crisi finanziarie

Oggi a Reggio Emilia si è tenuto un vertice tra le parti coinvolte nella disputa tra la cooperativa Realco e l’ex presidente Donatella Prampolini. La causa riguarda un debito di 3,3 milioni di euro e mette in crisi i supermercati gestiti dalla cooperativa. Tra mancati pagamenti e svalutazioni di crediti, la situazione mette a rischio anche gli asset più importanti dell’azienda e coinvolge direttamente il tribunale, chiamato a risolvere questa complicata battaglia legale.

Realco-Prampolini, la Battaglia Legale che Blocca i Supermercati e Affonda i Bilanci. Il Tribunale di Reggio Emilia è chiamato a dirimere una complessa e milionaria disputa tra la cooperativa Realco e l’ex presidente Donatella Prampolini, una vicenda che affonda le radici in mancati pagamenti, svalutazioni di crediti e procedure concorsuali che rischiano di compromettere asset importanti del territorio. Il contenzioso, stimato in oltre 3,3 milioni di euro, si è inasprito negli ultimi mesi, portando Realco a richiedere l’accesso al concordato preventivo e la società della famiglia Prampolini, Manzini & Co.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Gruppo Realco, una delle cooperative storiche di Reggio Emilia, ha presentato domanda di concordato preventivo al Tribunale di Bologna.

Prampolini – Realco, contenzioso milionario in tribunale a Reggio. VIDEOREGGIO EMILIA – Realco e l’ex presidente Donatella Prampolini non si sono lasciati bene. Socia della storica cooperativa, la Prampolini ne era diventata presidente nell’agosto 2018. E alla fine dell’a ... reggionline.com

