Chiellini investe sulle tecnologie nucleari con Aalo Atomics Tutti i dettagli

Un ex calciatore ha deciso di investire nel settore delle tecnologie nucleari collaborando con una società di tecnologia. Attraverso la sua fintech, ha destinato risorse significative a progetti di reattori innovativi. La collaborazione coinvolge un’azienda specializzata nel campo delle energie nucleari e mira a sostenere lo sviluppo di nuove soluzioni energetiche. Le operazioni sono state annunciate di recente e riguardano investimenti strategici nel settore.

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