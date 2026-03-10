Energia Von der Leyen | 200 milioni di euro per tecnologie nucleari innovative

La Presidente della Commissione Europea ha annunciato la creazione di una garanzia da 200 milioni di euro destinata a sostenere investimenti in tecnologie nucleari innovative. Le risorse saranno prelevate dal sistema di scambio di quote di emissione. L'obiettivo è incentivare lo sviluppo di nuove soluzioni nel settore energetico e favorire l'innovazione nel campo nucleare.

"Dobbiamo mobilitare gli investimenti e oggi posso annunciare che creeremo una garanzia da 200 milioni di euro per sostenere gli investimenti in tecnologie nucleari innovative; le risorse proverranno dal nostro sistema di scambio di quote di emissione. Non solo ridurremo il rischio degli investimenti in queste tecnologie a basse emissioni di carbonio, ma vogliamo anche dare un segnale chiaro ad altri investitori affinché aderiscano". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al vertice sul nucleare civile tenutosi nei pressi di Parigi. (askanews)