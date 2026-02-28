Volley Bergamo 1991 domenica c’è gara-1 contro Scandicci | resta da sciogliere il dubbio Eze

Domenica alle 16, al PalaBigMat di Firenze, il Volley Bergamo 1991 affronterà la prima sfida dei playoff scudetto contro Scandicci. La partita rappresenta il primo atto della fase finale della stagione, con le giocatrici pronte a scendere in campo per questa importante occasione. Restano ancora da chiarire alcune decisioni relative alla formazione, tra cui il possibile impiego di Eze.

La palleggiatrice ha saltato la gara contro Macerata per una distorsione alla caviglia sinistra ed è in dubbio verso la sfida in Toscana (inizio ore 16). Gara-2 il 5 marzo a Treviglio Bergamo. Inizia il momento più atteso della stagione. Domenica 1 marzo, alle 16, il Volley Bergamo 1991 scenderà in campo al PalaBigMat di Firenze per Gara 1 dei Play Off Scudetto. Sulla strada delle rossoblù, subito un ostacolo di altissimo livello: la Savino Del Bene Scandicci, una delle grandi favorite per la conquista del titolo. Una vera e propria corazzata, costruita per puntare al vertice in Italia e in Europa, che potrà contare sul fattore campo in questo primo atto della serie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

