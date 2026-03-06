Foyer d' autore Luisa Sestito presenta il suo ultimo romanzo
Martedì 10 marzo alle 18, al Teatro Giovanni di Udine, si svolge l’incontro di “Foyer d’autore” durante il quale Luisa Sestito presenta il suo nuovo romanzo intitolato “Torte di guerra”. L’evento si concentra sulla presentazione pubblica del libro e coinvolge il pubblico in un momento dedicato alla letteratura. La scrittrice partecipa all’appuntamento insieme agli organizzatori dell’iniziativa.
Incontro a tema letterario al Teatro Giovanni da Udine. Martedì 10 marzo alle ore 18, in un appuntamento di "Foyer d'autore", Marisa Sestito presenterà "Torte di guerra. Storie piccole in una grande storia", il suo ultimo romanzo pubblicato per i tipi di Gaspari editore, che ci trasporterà nelle vicende della famiglia boema Vladeck, insediatasi nell'estremo nord-est del Friuli. Dal tardo Ottocento, si dipanano le vicende dei personaggi, piccole storie impigliate nelle trame della grande storia, destinate a perdere la mite quotidianità per affrontare l'insensatezza della guerra.
