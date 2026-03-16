Gabriella Maldini presenta il suo ultimo romanzo Ogni parola è un segreto

Venerdì 20 marzo alle 17.30, Gabriella Maldini terrà una presentazione del suo nuovo romanzo “Ogni parola è un segreto” presso la Libreria Feltrinelli di Forlì. La scrittrice discuterà del libro pubblicato da Edizioni Effetto, offrendo un'occasione per conoscere meglio l’opera e il suo percorso creativo. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nella città romagnola.

Venerdì 20 marzo alle ore 17.30 Gabriella Maldini presenta il suo ultimo romanzo “Ogni parola è un segreto” - Edizioni Effetto - alla Libreria Feltrinelli di Forlì. A conversare con l’autrice sarà la book blogger Stefania Oluic. Ingresso libero. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Foyer d'autore, Luisa Sestito presenta il suo ultimo romanzoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Incontro a tema letterario al Teatro Giovanni da Udine. Walter Veltroni presenta il suo ultimo romanzo "Buonvino e l’omicidio dei ragazzi"Venerdì 30 gennaio, alle 16:30, Walter Veltroni presenta il suo ultimo romanzo “Buonvino e l’omicidio dei ragazzi”, presso Palazzo Rasponi dalle... Altri aggiornamenti su Gabriella Maldini Argomenti discussi: Gabriella Maldini presenta il suo ultimo romanzo Ogni parola è un segreto; Forlì | i Pirati svelano i segreti di Franz Konig.