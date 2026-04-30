Nelle ultime ore, la Procura di Pavia ha notificato un invito a comparire a un uomo di 38 anni in relazione all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. Secondo la ricostruzione dei pubblici ministeri, Chiara avrebbe tentato di reagire durante un episodio di violenza da parte di Sempio, che avrebbe causato il suo decesso. La notifica segue l’interrogatorio programmato per il 6 maggio.

Aggredita da Andrea Sempio, Chiara Poggi provò a reagire. E’ quanto emerge dalla nuova ricostruzione della Procura di Pavia nell’imputazione dell’invito a comparire per l’interrogatorio del 6 maggio notificata nelle scorse ore al 38enne. Secondo i magistrati, dopo una iniziale colluttazione, Sempio ha colpito reiteratamente la vittima con un corpo contundente, facendola cadere a terra, per poi trascinarla verso la porta di accesso alla cantina. La 26enne ha provato a reagire, mettendosi carponi, ma è stata colpita di nuovo tre o quattro volte, fino a farle perdere i sensi. A quel punto Sempio ha fatto scivolare il corpo di Chiara lungo le scale che conducono in cantina dove, sempre secondo i magistrati pavesi, nonostante fosse già incosciente, l’ha colpita almeno altre quattro o cinque volte, uccidendola.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Chiara provò a reagire, uccisa da Sempio per un rifiuto". La ricostruzione dei pm di Pavia sull'omicidio di Garlasco

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