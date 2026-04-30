La procura di Pavia ha reso noto che Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi nella villetta di Garlasco. Secondo le indagini, l'omicidio sarebbe stato compiuto con l'aggravante di motivi abietti, legati all'odio per la vittima, che si sarebbe manifestato dopo il suo rifiuto di un approccio sessuale da parte dell'imputato. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso.

AGI - Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi nella villetta di Garlasco "con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale". Lo scrivono i pm di Pavia nel nuovo capo di imputazione per l'amico di Marco Poggi, fratello della vittima, convocato per il 6 maggio in procura per rendere l'interrogatorio. E' la seconda volta che i pm, diretti da Fabio Napoleone, 'chiamano' Sempio. La prima volta, il 20 maggio 2025, il 38enne consigliato dai suoi avvocati aveva legittimamente deciso di non presentarsi. Chi indaga ritiene che Sempio abbia agito da solo e non più in concorso con ignoti o con Alberto Stasi.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Chiara Poggi rifiutò l'approccio sessuale di Sempio". La procura di Pavia svela il movent...

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La Procura di Pavia ricostruisce l'omicidio: Sempio colpì Chiara Poggi dopo un rifiuto. Almeno 12 lesioni sul cranio. - facebook.com facebook

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