Chiara colpita 12 volte in modo efferato dopo aver rifiutato l' approccio sessuale di Semp

Un uomo è accusato di aver ucciso una donna nella sua abitazione di Garlasco dopo averla colpita 12 volte. Secondo le fonti investigative, l'omicidio sarebbe avvenuto a seguito del rifiuto della donna di avere un rapporto sessuale con l'uomo. L’accusa sostiene che l’atto sarebbe stato compiuto con motivazioni abiette, legate all’odio nei confronti della vittima. Le indagini sono in corso per fare chiarezza sui fatti.

AGI - Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi nella villetta di Garlasco "con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale". Lo scrivono i pm di Pavia nel nuovo capo di imputazione per l'amico di Marco Poggi, fratello della vittima, convocato per il 6 maggio in procura per rendere l'interrogatorio. E' la seconda volta che i pm, diretti da Fabio Napoleone, 'chiamano' Sempio. La prima volta, il 20 maggio 2025, il 38enne consigliato dai suoi avvocati aveva legittimamente deciso di non presentarsi. Chi indaga ritiene che Sempio abbia agito da solo e non più in concorso con ignoti o con Alberto Stasi.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - "Chiara colpita 12 volte in modo efferato dopo aver rifiutato l'approccio sessuale di Semp... Notizie correlate Garlasco, pm Pavia: "Chiara Poggi uccisa dopo aver rifiutato un approccio sessuale"È quanto si legge nell'invito a comparire per il 6 maggio per Andrea Sempio che la Procura di Pavia ha notificato mercoledì pomeriggio con i... Zoe Trinchero morta a 17 anni ad Asti, confessa un 20enne: è Alex Manna. «Colpita e strangolata dopo un approccio rifiutato»Un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Napoli School Cup, studenti in campo alla Alcott Arena: Caruso, Mitrou-Long e Johnson coach d'eccezione; Craig Venter, morto l'uomo che sfidò Dio: lo scienziato che ha decifrato il genoma umano. Garlasco: pm Pavia, aggressione efferata; colpita 12 volteUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Garlasco, Chiara colpita da Sempio con crudeltà per 12 volte per un motivo preciso: il nuovo scenario della Procura di PaviaUna lite, poi i colpi ripetuti, almeno 12, inflitti soprattutto alla testa e anche sulle scale. Cambia la scena dell’omicidio di Garlasco e cambia l’autore del delitto di Chiara Poggi, uccisa con un’a ... lasicilia.it La reputazione non scompare: si riduce, si misura, si ricostruisce. Quella di Chiara Ferragni, colpita da varie vicende che negli ultimi anni hanno messo in crisi la sua credibilità oltre che il suo business, oggi vale 68 su 100. Il dato, elaborato dalla startup speci - facebook.com facebook Chiara Jaconis uccisa da una statuetta a Napoli: il pm chiede il processo per i genitori del ragazzo di 13 anni x.com