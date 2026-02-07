Zoe Trinchero morta a 17 anni ad Asti confessa un 20enne | è Alex Manna Colpita e strangolata dopo un approccio rifiutato

A Nizza Monferrato, in provincia di Asti, si è consumato un dramma che ha sconvolto la comunità. Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni, è stata trovata morta nella tarda serata di ieri. La polizia ha fermato un giovane di 20 anni, Alex Manna, che ha confessato il suo ruolo nell’omicidio. Secondo la ricostruzione, Zoe sarebbe stata colpita e strangolata dopo aver rifiutato un approccio da parte dell’uomo. La scena è stata scoperta da alcuni passanti che hanno dato l

Un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata di ieri. Il giovane è stato ascoltato a lungo dagli investigatori e, davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria, che coordina le indagini per competenza territoriale, ha confessato. Ora è stato portato in carcere. Il 20enne sarebbe stato l'ultimo a vedere la ragazza. Secondo le ultime informazioni, sarebbe stata un no di Zoe a spingere Manna a uccidere la giovane. Secondo le prime ricostruzioni investigative, i due non avevano una relazione sentimentale e il giovane risulterebbe già legato a un'altra persona, circostanza che non gli avrebbe impedito di tentare un approccio anche con Zoe.

