Chiara colpita 12 volte in modo efferato da Sempio dopo aver rifiutato un approccio sessu

Un uomo è stato accusato di aver ucciso una donna nella sua abitazione a Garlasco. Secondo le indagini, la vittima è stata colpita con 12 fendenti in modo violento dopo aver rifiutato un tentativo di approccio sessuale. L'imputato avrebbe agito con motivazioni di odio nei confronti della donna, e si ritiene che il delitto sia avvenuto con l'aggravante di crudeltà.

AGI - Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi nella villetta di Garlasco "con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale". Lo scrivono i pm di Pavia nel nuovo capo di imputazione per l'amico di Marco Poggi, fratello della vittima, convocato per il 6 maggio in procura per rendere l'interrogatorio. E' la seconda volta che i pm, diretti da Fabio Napoleone, 'chiamano' Sempio. La prima volta, il 20 maggio 2025, il 38enne consigliato dai suoi avvocati aveva legittimamente deciso di non presentarsi. Chi indaga ritiene che Sempio abbia agito da solo e non più in concorso con ignoti o con Alberto Stasi.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - "Chiara colpita 12 volte in modo efferato da Sempio dopo aver rifiutato un approccio sessu... Notizie correlate "Chiara colpita 12 volte in modo efferato dopo aver rifiutato l'approccio sessuale di Semp...AGI - Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi nella villetta di Garlasco "con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti,... Pm Pavia: “Chiara Poggi uccisa dopo aver rifiutato un approccio sessuale”Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da Andrea Sempio “per motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli School Cup, studenti in campo alla Alcott Arena: Caruso, Mitrou-Long e Johnson coach d'eccezione; SuperEnalotto in Campania: vinti oltre 14mila euro a Sant’Agnello (NA); Il calendario aggiornato di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di 25 aprile e 1° maggio: cambiano le date delle estrazioni; Craig Venter, morto l'uomo che sfidò Dio: lo scienziato che ha decifrato il genoma umano. Garlasco, «Chiara Poggi rifiutò Sempio, ecco perché l'ha uccisa». Il movente secondo la Procura di Pavia: colpita almeno 12 volteChiara Poggi avrebbe rifiutato Andrea Sempio. Per questo lui l'ha uccisa. Lo sostiene la Procura di Pavia nell'invito a comparire con cui ... msn.com Chiara colpita 12 volte in modo efferato dopo aver rifiutato l'approccio sessuale di SempAGI - Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi nella villetta di Garlasco con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto d ... msn.com La reputazione non scompare: si riduce, si misura, si ricostruisce. Quella di Chiara Ferragni, colpita da varie vicende che negli ultimi anni hanno messo in crisi la sua credibilità oltre che il suo business, oggi vale 68 su 100. Il dato, elaborato dalla startup speci - facebook.com facebook Garlasco, «Chiara Poggi uccisa da Sempio dopo un approccio sessuale»: ecco il movente secondo i pm x.com