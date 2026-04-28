Dal 19 giugno entreranno in vigore nuove regole per il telemarketing riguardanti le offerte di contratti di luce e gas. Le disposizioni stabiliscono che i contratti proposti devono essere accompagnati dal consenso esplicito del consumatore per poter essere considerati validi. Questa modifica riguarda le proposte rivolte ai utenti e si applica alle comunicazioni effettuate attraverso chiamate telefoniche. La normativa mira a garantire una maggiore chiarezza nelle pratiche commerciali nel settore energetico.

Di seguito il comunicato: Scatta il prossimo 19 giugno una nuova rivoluzione in tema di telemarketing: in tale data diventeranno infatti operative alcune disposizioni contenute nel decreto bollette varato dal governo che interessano in modo diretto le telefonate commerciali finalizzate a proporre al pubblico contratti di luce e gas. Lo ricorda Consumerismo No Profit, associazione che aveva sollecitato i parlamentari a presentare gli emendamenti “salva-consumatori”. Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile scorso è stata pubblicata la legge di conversione del Dl Bollette (decreto legge 20 febbraio 2026, n. 21), recante misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, con entrata in vigore delle misure il giorno successivo alla pubblicazione.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Telemarketing: dal 19 giugno operative le disposizioni sulle proposte di contratti luce e gas Consumerismo Puglia: non validi i contratti senza specifico consenso alla ricezione

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