Se si votasse oggi, i sondaggi indicano un quadro politico molto diverso rispetto alle elezioni precedenti. I dati mostrano variazioni significative nei consensi, con alcune forze politiche che registrano aumenti notevoli e altre che perdono terreno. Le intenzioni di voto sembrano cambiare rapidamente, riflettendo un panorama in evoluzione e un atteggiamento degli elettori che si sposta di frequente. I risultati sorprendono chi segue da vicino la scena politica italiana.

Se si votasse oggi, il quadro politico italiano apparirebbe tutt’altro che stabile. Dopo la sconfitta al referendum costituzionale sulla giustizia, la maggioranza di governo registra segnali di difficoltà, aggravati dall’incertezza economica legata alla guerra in Iran e alla conseguente crisi energetica. Secondo il Barometro Politico di Istituto Demopolis, Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 28,5%, ma in calo rispetto ai mesi precedenti. Il distacco sul Partito Democratico, fermo al 22,6%, si riduce, mentre cresce la percezione di una competizione più aperta. Al terzo posto si conferma il Movimento 5 Stelle con il 13%, in lieve crescita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Numeri mai visti”. Sondaggi, chi vincerebbe oggi in Italia: il dato che spiazza tutti

“Numeri mai visti”. Sondaggi politici, chi vincerebbe oggi in Italia: il dato che spiazza tuttiSe si tornasse alle urne oggi, lo scenario elettorale in Italia risulterebbe in evoluzione.

“Chi vincerebbe oggi”. Referendum, il sondaggio che spiazza tutti: come votano gli italianiÈ equilibrio quasi perfetto tra favorevoli e contrari nel referendum sulla riforma della giustizia, secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7.

SONDAGGI POLITICI OGGI: MELONI SFIORA IL 30% E ASFALTA TUTTI!

Temi più discussi: Sondaggi politici, se si votasse oggi Fratelli d'Italia avanti: ma il risultato dipende dalle alleanze; Ungheria: Peter Magyar, l’ex uomo del sistema che ha trasformato il malcontento in alternativa di governo; Sondaggio sulla giunta Galimberti, la Lega attacca: Chi ha pagato la società che l'ha realizzato?; Voli da Doha in forte ripresa: cresce il traffico passeggeri tra fine marzo e inizio aprile.

SONDAGGI, Lega perde ancora. Guarda chi sale sempre più. I NUMERI DEI PARTITILa Lega scende sotto il 30% nelle intenzioni di voto registrate dai sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire. Il Carroccio di Matteo Salvini perde lo 0,6% e passa dal 30,2% al 29,6%. Il Partito ... affaritaliani.it

Sondaggi: Lega sotto il 30%. Ecco chi sale… TUTTI I NUMERI DEI PARTITISe si votasse ora la Lega di Matteo Salvini sarebbe il primo partito, ma il Carroccio vede scendere i consensi sotto il 30% e si attesa al 29,6%. Il Pd di Zingaretti incalza e sale sino al 21,3%. affaritaliani.it

Il classe 2009, cosentino doc, sta incantando tra Under 17 e Primavera 2: numeri da bomber vero, qualità da attaccante moderno e già diverse attenzioni da categorie superiori - facebook.com facebook

Per 3 stagioni su 4 - almeno per ora - Stefano #Pioli ha fatto meglio di #Allegri, giocando però anche la Champions o l'Europa League: che cosa ne pensate di questi numeri Vogliono dire qualcosa #Milan x.com