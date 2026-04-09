Se si votasse oggi, i sondaggi mostrano un quadro di cambiamenti significativi nel panorama politico italiano. Le rilevazioni indicano una crescita di alcuni partiti e una flessione di altri rispetto alle ultime consultazioni. I risultati suggeriscono che la distribuzione dei consensi potrebbe portare a un esito diverso rispetto alle precedenti elezioni, con alcune forze politiche che potrebbero ottenere risultati mai visti prima.

Se si tornasse alle urne oggi, lo scenario elettorale in Italia risulterebbe in evoluzione. Dopo l’esito negativo per la maggioranza al referendum costituzionale sulla giustizia, il consenso dell’area di governo mostra segnali di flessione, in un contesto segnato da guerra in Iran e crisi energetica. I dati emergono dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, che fotografa un quadro nel quale i rapporti di forza tra i principali partiti restano definiti, ma con distanze in riduzione. Sondaggi politici: Fratelli d’Italia primo partito, ma in calo. Secondo la rilevazione, Fratelli d’Italia si conferma la prima forza politica con il 28,5%. Il valore risulta tuttavia inferiore rispetto ai mesi precedenti, segnalando una diminuzione del consenso rispetto all’inizio dell’anno. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Numeri mai visti”. Sondaggi politici, chi vincerebbe oggi in Italia: il dato che spiazza tutti

“Chi vincerebbe oggi”. Referendum, il sondaggio che spiazza tutti: come votano gli italianiÈ equilibrio quasi perfetto tra favorevoli e contrari nel referendum sulla riforma della giustizia, secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7.

Sondaggi politici, chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggiIl sondaggio BiDiMedia di marzo 2026 offre una fotografia aggiornata delle intenzioni di voto degli italiani e prova a simulare quale sarebbe l’esito...

SONDAGGI POLITICI OGGI, IL SORPASSO CHE SPIAZZA TUTTI!

Temi più discussi: Sondaggi politici, se si votasse oggi Fratelli d'Italia avanti: ma il risultato dipende dalle alleanze; Ungheria: Peter Magyar, l’ex uomo del sistema che ha trasformato il malcontento in alternativa di governo; Sondaggio sulla giunta Galimberti, la Lega attacca: Chi ha pagato la società che l'ha realizzato?; Voli da Doha in forte ripresa: cresce il traffico passeggeri tra fine marzo e inizio aprile.

SONDAGGI, Lega perde ancora. Guarda chi sale sempre più. I NUMERI DEI PARTITILa Lega scende sotto il 30% nelle intenzioni di voto registrate dai sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire. Il Carroccio di Matteo Salvini perde lo 0,6% e passa dal 30,2% al 29,6%. Il Partito ... affaritaliani.it

Sondaggi: Lega sotto il 30%. Ecco chi sale… TUTTI I NUMERI DEI PARTITISe si votasse ora la Lega di Matteo Salvini sarebbe il primo partito, ma il Carroccio vede scendere i consensi sotto il 30% e si attesa al 29,6%. Il Pd di Zingaretti incalza e sale sino al 21,3%. affaritaliani.it

Il classe 2009, cosentino doc, sta incantando tra Under 17 e Primavera 2: numeri da bomber vero, qualità da attaccante moderno e già diverse attenzioni da categorie superiori - facebook.com facebook

Per 3 stagioni su 4 - almeno per ora - Stefano #Pioli ha fatto meglio di #Allegri, giocando però anche la Champions o l'Europa League: che cosa ne pensate di questi numeri Vogliono dire qualcosa #Milan x.com