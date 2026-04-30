Martedì, il Dipartimento di Stato americano ha diffuso un comunicato in cui si afferma che alcuni governi supportano gli Stati Uniti nello scontro con Pechino per il controllo di Panama. Il testo non specifica quali nazioni siano coinvolte o i dettagli delle motivazioni. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensione tra Washington e Pechino riguardo alle attività nella regione. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora chiarito ulteriori sviluppi sulla questione.

Martedì il Dipartimento di Stato americano ha emesso un comunicato in cui, insieme ai governi di Costa Rica, Guyana, Paraguay e Trinidad y Tobago, sostiene che “la libertà della nostra regione non è negoziabile” e attacca frontalmente le azioni della Cina che hanno colpito le imbarcazioni di Panama in quello che viene considerato un tentativo “flagrante di politicizzare il commercio marittimo e infrangere la sovranità delle nazioni del nostro emisfero”. L’impasse ha avuto inizio lo scorso 29 gennaio, quando la Corte Suprema di Panama ha dichiarato incostituzionale la concessione di due porti del Canale di Panama all’impresa di Hong Kong CK Hutchinson.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Chi sostiene gli Usa nello scontro con Pechino per Panama

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