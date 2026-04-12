Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio sulla via di Fondovalle nel comune di Gallicano, nel Lucca. Un motociclista di 47 anni, residente a Castiglione di Garfagnana, ha perso la vita dopo uno scontro con un’auto avvenuto intorno alle 15.15. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto.

Gallicano (Lucca), 13 aprile 2026 – Tragedia della strada ieri pomeriggio, intorno alle 15.15, sulla via di Fondovalle all’altezza del comune di Gallicano dove un pauroso incidente ha causato la morte di un motociclista 47enne di Castiglione di Garfagnana, Giuseppe Bertoli. L’uomo, stava percorrendo in sella alla sua Honda rossa la Sp20 in direzione Castelnuovo di Garfagnana quando un’auto, una Panda nera guidata da un 78enne del posto che stava procedendo nella sua stessa direzione di marcia, ha svoltato a sinistra per immettersi nel breve tratto di raccordo per l’abitato della frazione gallicanese de «La Barca». L’impatto avvenuto sul bivio stradale è stato violentissimo e il motociclista è stato sbalzato ai piedi dell’auto, mentre la moto ha continuato per alcuni metri la sua terribile e solitaria corsa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente fatale, muore a 47 anni nello scontro con un’auto. Chi era la vittima

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