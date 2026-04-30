Chi sono Rosa e Linda le figlie di Claudia Gerini avute da due uomini diversi | Imparo tanto osservandole

Rosa e Linda sono le due figlie di Claudia Gerini, nate nel 2004 e nel 2009. Sono frutto delle relazioni dell’attrice con due uomini diversi: Alessandro Enginoli e Federico Zampaglione. La loro madre ha parlato di come le osservi continuamente, imparando da loro. Le bambine condividono con la madre alcuni momenti della vita quotidiana, mentre il passato sentimentale dell’attrice riguarda due relazioni distinte.

Dalle relazioni con Alessandro Enginoli e Federico Zampaglione sono arrivate Rosa e Linda, le due figlie di Claudia Gerini nate rispettivamente nel 2004 e nel 2009. Chi sono le figlie di Claudia Gerini e cosa fanno nella vita. Stasera l’attrice sarà tra gli ospiti di Splendida Cornice, in onda a partire dalle 21:40 su Raitre. Nel 2002 l’artista romana sposa l’imprenditore Alessandro Enginoli: dalla loro unione arriva due anni dopo Rosa. La primogenita ha seguito le orme della madre, studiando recitazione nella sua città natale, debuttato sul grande schermo nel 2013 con Indovina Chi Viene A Natale di Fausto Brizzi. La primogenita dell’attrice...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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