Chi finanzia la seconda Global Sumud Flotilla? Le raccolte fondi e le pesanti accuse di Israele

Il dibattito sulle fonti di finanziamento della seconda Global Sumud Flotilla si fa più acceso dopo le accuse di Israele. Le autorità israeliane hanno affermato che il progetto è sostenuto da Hamas, basandosi su indagini e prove raccolte. La questione riguarda le modalità di raccolta fondi e il coinvolgimento di gruppi politici nella realizzazione dell'evento, che ha attirato l'attenzione internazionale. Nessuna delle parti ha ancora fornito chiarimenti ufficiali sui finanziamenti o sui soggetti coinvolti.

Roma, 30 aprile 2026 – “Dietro la Global Sumud Flotilla c’è Hamas”. È quello che sostiene il governo israeliano che giustifica così l’intervento effettuato stanotte al largo della Grecia (acque internazionali) per fermare la spedizione umanitaria verso Gaza, la seconda dopo quella di ottobre, terminata anche quella con il sequestro delle barche e l’arresto degli attivisti. Secondo la versione di Tel Aviv, Hamas sarebbe promotore e finanziatore della Flotilla, insieme con altre non meglio specificate “organizzazioni internazionali”. Già ieri il ministro della Difesa Katz annunciava di aver imposto sanzioni alla “campagna di finanziamento dal basso” della missione, allo scopo di “dissuadere i donatori dal contribuire a un'organizzazione terroristica”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi finanzia la (seconda) Global Sumud Flotilla? Le raccolte fondi e le pesanti accuse di Israele Notizie correlate “È finanziata da Hamas”. Israele sanziona la raccolta fondi della Global Sumud FlotillaIl premier Netanyahu ha partecipato a una riunione di sicurezza in cui è stato aggiornato sui piani per l’arrivo della Flotilla, previsto per la... Leggi anche: Global Sumud Flotilla, intercettate le navi. I legali: “Farnesina in contatto con Israele, seguiamo le persone sequestrate” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Banca Etica: crowdfunding per la Global Sumud Flotilla; C’è una nuova Flotilla in partenza per Gaza; Tra lacrime e abbracci la Global Sumud Flotilla è salpata dalla Sicilia verso Gaza; Gaza: Banca Etica lancia un crowdfunding per la Global Sumud Flotilla. Cos'è la Global Sumud Flotilla, chi la sostiene e chi partecipaLa Global Sumud Flotilla è appena partita per la seconda missione: l'obiettivo è portare aiuto ai palestinesi forzando il blocco navale israeliano ... video.corriere.it La Global sumud flotilla è stata fermata in acque internazionaliLa marina israeliana ha fermato 175 attivisti della Global sumud flotilla che si stava dirigendo verso la Striscia di Gaza per rompere il blocco navale israeliano Leggi ... internazionale.it Israele arresta civili europei in acque internazionali. L'Ue non fa nulla. La denuncia dopo il blocco della Global Sumud Flotilla. - facebook.com facebook Sono 24 al momento gli attivisti italiani a bordo della Global Sumud Flotilla che risultano arrestati. Gli attivisti si trovavano su alcune delle 22 barche finora intercettate. "E' estremamente grave che attivisti fermati a 150 miglia nautiche da Creta e a 600 miglia di x.com