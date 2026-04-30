Chi finanzia la seconda Global Sumud Flotilla? Le raccolte fondi e le pesanti accuse di Israele

Da quotidiano.net 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sulle fonti di finanziamento della seconda Global Sumud Flotilla si fa più acceso dopo le accuse di Israele. Le autorità israeliane hanno affermato che il progetto è sostenuto da Hamas, basandosi su indagini e prove raccolte. La questione riguarda le modalità di raccolta fondi e il coinvolgimento di gruppi politici nella realizzazione dell'evento, che ha attirato l'attenzione internazionale. Nessuna delle parti ha ancora fornito chiarimenti ufficiali sui finanziamenti o sui soggetti coinvolti.

Roma, 30 aprile 2026 – “Dietro la Global Sumud Flotilla c’è Hamas”. È   quello che sostiene il governo israeliano che giustifica così l’intervento effettuato stanotte al largo della Grecia (acque internazionali) per fermare la spedizione umanitaria  verso Gaza, la seconda dopo quella di ottobre, terminata anche quella con il sequestro delle barche e l’arresto degli attivisti. Secondo la versione di Tel Aviv, Hamas sarebbe promotore e finanziatore della Flotilla, insieme con altre non meglio specificate “organizzazioni internazionali”. Già ieri il ministro della Difesa Katz annunciava di aver imposto sanzioni alla “campagna di finanziamento dal basso” della missione, allo scopo di “dissuadere i donatori dal contribuire a un'organizzazione terroristica”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

chi finanzia la seconda global sumud flotilla le raccolte fondi e le pesanti accuse di israele
© Quotidiano.net - Chi finanzia la (seconda) Global Sumud Flotilla? Le raccolte fondi e le pesanti accuse di Israele

Notizie correlate

“È finanziata da Hamas”. Israele sanziona la raccolta fondi della Global Sumud FlotillaIl premier Netanyahu ha partecipato a una riunione di sicurezza in cui è stato aggiornato sui piani per l’arrivo della Flotilla, previsto per la...

Leggi anche: Global Sumud Flotilla, intercettate le navi. I legali: “Farnesina in contatto con Israele, seguiamo le persone sequestrate”

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Banca Etica: crowdfunding per la Global Sumud Flotilla; C’è una nuova Flotilla in partenza per Gaza; Tra lacrime e abbracci la Global Sumud Flotilla è salpata dalla Sicilia verso Gaza; Gaza: Banca Etica lancia un crowdfunding per la Global Sumud Flotilla.

global sumud flotilla chi finanzia la secondaCos'è la Global Sumud Flotilla, chi la sostiene e chi partecipaLa Global Sumud Flotilla è appena partita per la seconda missione: l'obiettivo è portare aiuto ai palestinesi forzando il blocco navale israeliano ... video.corriere.it

global sumud flotilla chi finanzia la secondaLa Global sumud flotilla è stata fermata in acque internazionaliLa marina israeliana ha fermato 175 attivisti della Global sumud flotilla che si stava dirigendo verso la Striscia di Gaza per rompere il blocco navale israeliano Leggi ... internazionale.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.