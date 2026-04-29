Sergio Ramelli, studente iscritto al liceo, è stato assassinato all’età di 18 anni. La sua morte è avvenuta in un periodo di tensioni politiche e sociali, quando è stato aggredito con armi da fuoco. Prima dell’attacco, aveva lasciato un tema scritto e affisso nell’atrio della scuola, che conteneva alcune riflessioni personali. La vicenda ha suscitato un’ampia attenzione mediatica e giudiziaria.

Da decenni la destra ricorda Sergio Ramelli, militante del Msi ucciso a soli 18 anni sotto casa il 29 aprile 1975. Un omicidio nel pieno degli Anni di Piombo, avvenuto pochi giorni dopo la stesura di un tema a scuola, in cui lo studente aveva condannato le Brigate Rosse. Non bastò cambiare istituto, lasciando il tecnico industriale Ettore Molinari: il ragazzo venne assassinato mentre parcheggiava la bici, morendo dopo 48 giorni di coma. Chi era Sergio Ramelli e perché è stato ucciso Ignazio La Russa avvocato al processo Ramelli Enrico Pedenovi ucciso l'anno dopo Chi era Sergio Ramelli e perché è stato ucciso Una delle vittime più note degli Anni di Piombo, iniziati con la morte di Antonio Annarumma il 19 novembre 1969 e proseguiti fino ai primi anni Ottanta, è Sergio Ramelli, deceduto in ospedale il 29 aprile 1975.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi era Sergio Ramelli, come è stato ucciso e cosa aveva scritto nel suo tema affisso nell'atrio della scuola

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