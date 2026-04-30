Un giovane talento belga si sta facendo notare nel torneo di Madrid, arrivando fino alle semifinali. A soli 21 anni, ha eliminato il campione uscente e altri avversari di rilievo, tra cui Felix Auger-Aliassime e Francisco Cerundolo. La sua presenza nel torneo ha attirato l’attenzione di molti, compreso il suo avversario di giornata, che ha definito il giocatore “incredibile”.

Ad Anversa di diamanti se ne intendono. L’ultimo lo hanno sfornato su terra battuta, ed è un esemplare che sta già facendo parlare parecchio di sé: Alexander Blockx, 21 anni compiuti a inizio aprile, è il quarto giocatore col ranking più basso a raggiungere le semifinali del torneo di Madrid. Una cavalcata da bollino rosso come la superficie della Caja Magica, quella di cui il 2005 si sta rendendo protagonista: ha costretto al check-out (fra gli altri) Auger-Aliassime, Cerundolo e soprattutto il campione uscente Casper Ruud, senza neanche perdere un set coi tre big. Accanto a Jodar e Fonseca, fra gli aspiranti supertop del futuro, vuole sedersi anche lui.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi è Blockx, il diamante di Anversa in semifinale a Madrid. Sinner: "Giocatore incredibile"

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