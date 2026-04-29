Sinner ‘incorona’ Jodar a Madrid | Che giocatore incredibile

Nel torneo Masters 1000 di Madrid, nei quarti di finale, Jannik Sinner ha affrontato lo spagnolo Rafa Jodar e ha conquistato la vittoria che gli ha garantito l'accesso alla semifinale. La partita si è svolta mercoledì 29 aprile, con Sinner che ha dimostrato un gioco solido e determinato, permettendogli di superare l’avversario e di proseguire il cammino nel torneo.

(Adnkronos) – Spettacolo ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Oggi, mercoledì 29 aprile, Jannik Sinner ha battuto lo spagnolo Rafa Jodar, staccando il pass per la semifinale. Sul vetro della telecamera, il numero 1 del ranking Atp ha scritto: "What a player", "Che giocatore". Senza risparmiare i complimenti al talentuoso avversario, il 19enne spagnolo che in questi giorni ha incantato il mondo del tennis. Al termine del match, nella classica intervista post-partita, Sinner ha aggiunto: "Jodar mi ha spinto fino al limite, è un giocatore incredibile. Era la prima volta che lo affrontavo, le prossime volte saprò cosa aspettarmi. Sono molto felice della vittoria, è stata una partita di grande qualità.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Leggi anche: Rafa Jodar, chi è tennista che incanta Madrid e potrebbe sfidare Sinner

Rafa Jodar, chi è il baby fenomeno che sfida Sinner a Madrid(Adnkronos) – Rafa Jodar sfiderà Jannik Sinner nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid oggi, mercoledì 29 aprile.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Chi è Rafael Jodar, l'avversario di Sinner a Madrid che Jannik prevede di sfidare molto spesso; Jodar batte Kopriva a Madrid, ai quarti affronterà Sinner; Jodar, chi è il nuovo fenomeno del tennis spagnolo. Sinner: Il futuro è suo; Adriano Panatta duro contro Alcaraz: Ha fatto un errore. Esalta Cobolli: Ci ha fatto vedere di che pasta è fatto.

Jannik Sinner incorona Jodar: Mi ha spinto al limite. È un giocatore incredibileJannik Sinner presenzierà per la prima volta in carriera al penultimo atto del Mutua Madrid Open. L'altoatesino ha realizzato l'obiettivo battendo il giovane Rafael Jodar 6-2, 7-6 ( 0) e completando ... tennisworlditalia.com

Sinner-Jodar 6-2, 7-6: Jannik vince in un'ora e 56 minuti, giocherà la sua prima semifinale a MadridTempo di quarti di finale per Jannik Sinner che questo pomeriggio scende in campo contro il talento spagnolo Rafael Jodar. L'azzurro arriva dalla vittoria convincente contro Cameron Norrie, ... ilmessaggero.it

#Sinner in semifinale al Masters 1000 di Madrid: avversario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com

Sinner in semifinale al Masters 1000 di Madrid: avversario, quando si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook