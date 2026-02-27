Sciopero nazionale dei treni il 27 e 28 febbraio 2026 | orari fasce garantite e rimborsi

Il 27 e 28 febbraio 2026 si terrà uno sciopero nazionale dei treni che coinvolgerà diverse fasce orarie. Durante queste giornate, i servizi ferroviari saranno sospesi o ridotti, causando possibili disagi ai pendolari. Sono previste fasce garantite per garantire i servizi essenziali, mentre sono disponibili procedure di rimborso per chi ha acquistato biglietti e non potrà viaggiare.

Dopo i disagi nel trasporto aereo, ora tocca alle ferrovie. Alle ore 21 di venerdì 27 febbraio scatterà uno sciopero nazionale del comparto ferroviario, che si concluderà alle 20.59 di sabato 28 febbraio 2026. L’agitazione potrà provocare ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso, anche se sono previste fasce di garanzia e alcuni treni continueranno a circolare regolarmente. I passeggeri, inoltre, potranno richiedere il rimborso o modificare il proprio viaggio secondo modalità precise. Lo sciopero riguarda il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione è stata proclamata da diverse sigle sindacali a livello nazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Sciopero treni 27–28 febbraio: ecco orari e fasce garantite

