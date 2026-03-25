Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta la tendenza meteo di Abelli | Diversi scenari possibili

Il meteorologo Simone Abelli ha fornito una previsione sulle condizioni atmosferiche previste per Pasqua e Pasquetta 2026. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha spiegato che ci sono diversi scenari possibili riguardo al tempo durante queste festività, senza indicare con certezza quale scenario si concretizzerà. La sua analisi si basa sui modelli meteorologici attuali, che suggeriscono variazioni nelle condizioni previste.

L'intervista di Fanpage.it al meteorologo Simone Abelli, con cui abbiamo parlato della tendenza meteo per Pasqua e Pasquetta 2026. "I modelli non sono ancora concordi, potrebbero succedere diverse cose", ha spiegato l'esperto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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