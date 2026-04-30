Dopo mesi di distanze e strategie divergenti, Sky e Warner Bros. Discovery tornano a parlarsi. E lo fanno con un accordo che ha subito un effetto concreto per il pubblico, dal momento che il talk di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa torna visibile anche sulla piattaforma satellitare. Un piccolo grande ritorno che riguarda uno dei programmi più seguiti della tv italiana, ma non solo: a comparire nuovamente sulla piattaforma sono anche molti film, serie tv e altri programmi dei canali tv Discovery come Nove, Real Time e DMax. Che Tempo Che Fa torna anche su Sky. La novità è già realtà: da oggi, giovedì 30 aprile, i canali del gruppo Warner Bros. Discovery sono di nuovo disponibili su Sky.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che Tempo Che Fa sarà visibile anche su Sky: cosa comporta il nuovo accordo con Discovery

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